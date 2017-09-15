Yonhap: запущенная КНДР ракета, вероятно, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув высоты 770 км

ТАСС, 15 сентября. Запущенная в пятницу утром ракета КНДР пролетела около 3700 км, а траектория ее полета достигала высоты в 770 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Ранее Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск был осуществлен из района Пхеньяна.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии.