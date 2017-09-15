Yonhap: запущенная КНДР ракета, вероятно, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув высоты 770 км

Кокорин претендует на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 3:09
Пентагон: КНДР произвела запуск баллистической ракеты средней дальностиМеждународная панорама 15 сентября, 3:02
Автоматическая станция Cassini войдет в атмосферу Сатурна и сгоритКосмос 15 сентября, 2:36
И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:55
Фурсенко: футболисты "Зенита" должны побеждать в каждом матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 1:22
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океанаМеждународная панорама 15 сентября, 1:13
Пентагон: РФ и Белоруссия при проведении учений "Запад-2017" действуют траснпарентноМеждународная панорама 15 сентября, 1:13
Манчини: "Зенит" показал практически идеальный футбол в матче с "Вардаром"Спорт 15 сентября, 1:11
Летчики ВКС РФ за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетовАрмия и ОПК 15 сентября, 1:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Запущенная в пятницу утром ракета КНДР пролетела около 3700 км, а траектория ее полета достигала высоты в 770 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских военных.
Ранее Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск был осуществлен из района Пхеньяна.
КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии.