Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: главы МИД Японии и США обсудили ракетный запуск КНДР

Международная панорама
15 сентября, 4:14 дата обновления: 15 сентября, 4:30 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, сентября. /ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств сошлись во мнении о необходимости проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно провел в пятницу телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сам глава японского внешнеполитического ведомства заявил журналистам.

Он подчеркнул, что Япония и США решительно осуждают ракетный пуск КНДР, который несет серьезную угрозу безопасности всего региона. "Мы также сошлись во мнении о необходимости проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН", - отметил он. По словам Коно, Токио и Вашингтон едины во мнении о необходимости строгого и последовательного соблюдения всеми странами резолюций Совбеза по КНДР, включая принятую 11 сентября.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
2
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
3
Правительство Японии: Силы самообороны не стали сбивать ракету КНДР
4
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
5
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
6
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
7
Fox: атомная подлодка ВМС США вернулась на базу под пиратским флагом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама