СМИ: главы МИД Японии и США обсудили ракетный запуск КНДР

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно провел в пятницу телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сам глава японского внешнеполитического ведомства заявил журналистам.

Он подчеркнул, что Япония и США решительно осуждают ракетный пуск КНДР, который несет серьезную угрозу безопасности всего региона. "Мы также сошлись во мнении о необходимости проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН", - отметил он. По словам Коно, Токио и Вашингтон едины во мнении о необходимости строгого и последовательного соблюдения всеми странами резолюций Совбеза по КНДР, включая принятую 11 сентября.