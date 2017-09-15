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Сеул продолжит оказание Пхеньяну гуманитарной помощи

Международная панорама
15 сентября, 5:39 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 15, сентября. /ТАСС

Правительство Республики Корея считает, что гуманитарная помощь детям и беременным женщинам в КНДР должна продолжаться, несмотря на политическую ситуацию

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СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Республика Корея продолжит оказание гуманитарной помощи КНДР, несмотря на проведенный ею новый пуск баллистической ракеты. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Сеуле официальный представитель министерства объединения Ким Ю Чжин.

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"Позиция правительства заключается в том, что гуманитарная помощь детям и беременным женщинам на Севере должна продолжаться, несмотря на политическую ситуацию", - подчеркнул он.

В четверг министерство объединения выступило с инициативой отправить КНДР гуманитарную помощь на сумму $8 млн через международные организации.

На правительственном совещании в следующий четверг будет принято решение, кому именно достанутся эти средства. Министерство предлагает выделить детям и беременным женщинам КНДР 4,5 млн по линии Всемирной продовольственной программы ООН и еще 3,5 млн по линии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным ООН, в апреле текущего года от засушливой погоды сильно пострадали основные регионы - производители зерновых в КНДР. По состоянию на июль в различных районах КНДР погибло до 59% урожая. Особый урон был нанесен производству риса, для выращивания которого требуется много воды.

В августе ООН выделила $5,9 млн для помощи пострадавшим от засухи гражданам КНДР. Продовольственная программа ООН обещала в 2018 году оказать жителям КНДР поддержку на 53 млн. Ранее в рамках Всемирной продовольственной программы помощь КНДР оказали только Франция, Россия, Канада и Швейцария.

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