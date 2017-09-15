Джонсон: Британия и международное сообщество сплотятся в ответ на ракетные пуски КНДР

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что Соединенное Королевство и международное сообщество сплотятся в ответ на ракетные испытания КНДР. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Еще один противоправный запуск ракеты Северной Кореей. Великобритания и международное сообщество сплотятся перед лицом этих провокаций", - сказал он.

Yet another illegal missile launch by North Korea. UK and international community will stand together in the face of these provocations. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 15 September 2017

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.