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Джонсон: Британия и международное сообщество сплотятся в ответ на ракетные пуски КНДР

Международная панорама
15 сентября, 10:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что Соединенное Королевство и международное сообщество сплотятся в ответ на ракетные испытания КНДР. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Еще один противоправный запуск ракеты Северной Кореей. Великобритания и международное сообщество сплотятся перед лицом этих провокаций", - сказал он.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. 

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Джонсон, Борис
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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