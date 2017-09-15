Меркель: теракт в Лондоне укрепляет готовность и дальше бороться с террором

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БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Теракт в Лондоне должен укрепить международное сообщество в борьбе с терроризмом. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом.
"Мы слышали информацию об атаке в метро, что она расценивается как нападение, имеющее террористическую подоплеку, - сказала Меркель. - Это лишь укрепляет нас в стремлении и дальше бороться с террором совместно, усиливать эту борьбу".
Взрыв в вагоне поезда на наземной станции лондонского метро Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Полиция Лондона объявила инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.