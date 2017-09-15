СМИ: создание зоны деэскалации в Идлибе вызвало раскол в лагере экстремистов

БЕЙРУТ, 15 сентября. /ТАСС/. Создание зоны деэскалации в провинции Идлиб на северо-западе Сирии усилило разногласия в лагере действующих в этом пограничном с Турцией регионе экстремистских группировок. Как сообщила в пятницу общеарабская газета Al-Hayat, два крупных вооруженных формирования радикалов - "Бригада Нуреддина аз-Зенги" и "Джейш аль-Ахрар" (около 10 тыс. боевиков) объявили о выходе из военного союза с террористами "Джебхат ан-Нусры".

По информации издания, полевые командиры этих формирований пошли на такой шаг под влиянием Анкары, которая является одним из гарантов перемирия в Сирии.

Междоусобица в Идлибе вспыхнула еще в марте, когда главарь "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джулани обвинил в "измене" все отряды вооруженной оппозиции, которые согласились на прекращение огня и приняли участие в международной конференции по Сирии в столице Казахстана.

В августе кровопролитные столкновения имели место между бандами "Джебхат ан-Нусры" (10 тыс. боевиков) и другой крупной радикальной группировкой "Ахрар аш-Шам" (15 тыс. человек), в ходе которых с обеих сторон погибло не менее 300 человек.

Провинция Идлиб, расположенная между Латакией и Алеппо, была захвачена бандформированиями в 2014 году.

Отмечается, что турецкие военные перебрасывают сейчас к границе с Идлибом бронетехнику. Анкара и подконтрольные ей бригады так называемой Свободной сирийской армии (ССА) направят в эту провинцию свыше 20 тыс. бойцов, которые будут обеспечивать безопасность на площади пять тыс. кв. км. Ранее Турция и ССА провели на севере провинции Алеппо операцию "Щит Евфрата", которая завершилась в марте созданием зоны безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус.