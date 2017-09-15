В ООН опровергли информацию о вмешательстве России в подготовку доклада о санкциях

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Предположения о том, что Россия могла повлиять на подготовку доклада в Совете ООН по правам человека (СПЧ) о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, - это инсинуации. Об этом заявил спецдокладчик всемирной организации Идрис Джазаири (Алжир), автор исследования, в котором сделан вывод о контрпродуктивности рестрикций стран Запада против РФ.

"Атака на мой мандат основана на инсинуациях, а не на фактах", - говорится в заявлении дипломата, распространенном в пятницу Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Он выразил готовность "обратиться к любому вопросу, касающемуся юридических и фактических данных, которые, как я надеюсь, привлекли внимание к обеспокоенности, вызванной применением санкций".

Эксперт ответил таким образом на критику, высказанную на сессии в его адрес неправительственной организацией UN Watch, речь идет о перечисленном Россией взносе в правозащитные механизмы ООН. "Добровольные взносы необходимы для надлежащего функционирования системы специальных процедур, - сказал он. - Но я решительно отвергаю обвинения, что на выводы по итогам моего визита в Россию повлияли средства, выделенные на осуществление моего мандата. Все официальные визиты в страны, включая мой собственный, финансируются через регулярный бюджет Объединенных Наций".

Как напомнили в этой связи в УВКПЧ, "в 2016 году Россия предоставила $350 тыс. в качестве добровольного взноса в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека", из которых по $50 тыс. было предоставлено "каждому из шести мандатов", в том числе тому, что касается односторонних санкций. Всего же в прошлом году 35% бюджета специальных процедур, было профинансировано из внебюджетных поступлений.

Представитель UN Watch, выступая на сессии, выразил недоумение тем, что Россия представлена в докладе Джазаири как жертва нарушений прав человека со стороны Евросоюза и США, которые ввели против нее санкции. Обращаясь к Джазаири, этот представитель задал вопрос: "Вы получили фонды от России до или после того, как подготовили этот доклад, где вы описываете Россию как жертву нарушений прав человека?".

Джазаири посетил РФ с миссией в апреле текущего года. В его докладе, представленном на сессии СПЧ, говорится, что санкции привели к экономическим потерям как для России, так и государств, которые их ввели, но не принесли "какого-либо явного положительного воздействия". Они "обернулись издержками" для государств, которые их инициировали, "особенно в Европейском союзе".