Белый дом: США предоставят Франции любую помощь при расследовании нападения в Париже

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. США готовы оказать французским властям любую помощь при расследовании нападения вооруженного ножом мужчины на военного в Париже. Об этом в пятницу на брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы знаем о нападении в Париже и мы рады, что солдат не получил серьезных ранений. Франция - один из наших ближайших союзников. Мы предоставим им любую помощь при проведении расследования по их запросу", - сказала она.

Нападение произошло на военного, осуществлявшего патрулирование в рамках операции Sentinelle ("Часовой").