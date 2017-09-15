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СМИ: в Париже вооруженный ножом мужчина напал на военного

Происшествия
15 сентября, 9:37 UTC+3

В результате ЧП пострадавших нет, нападавший был задержан

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Материал из 1 страницы
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Мужчина, угрожая ножом, напал в Париже на военного, осуществляющего патрулирование в рамках операции Sentinelle ("Часовой"). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, инцидент произошел в пятницу утром на станции метро "Шатле", одного из крупнейших пересадочных узлов парижского метрополитена. В результате инцидента никто не пострадал. Нападавший был задержан.

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