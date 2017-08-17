В Марселе задержан мужчина в связи с делом о наезде машины на военных

Мутко сообщил, что в Саранске появится федеральный центр по спортивной ходьбеСпорт 17 августа, 12:47
Медведев утвердил стратегию развития транспортного машиностроения до 2030 годаЭкономика и бизнес 17 августа, 12:44
Источник в мэрии: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбищеКультура 17 августа, 12:41
Каррера сообщил, что у него нет проблем с руководством "Спартака"Спорт 17 августа, 12:36
Вход в 80 музеев Москвы в честь Дня города будет бесплатнымМосква 17 августа, 12:31
Мутко: будет сделано все, чтобы российская легкая атлетика вскоре была восстановленаСпорт 17 августа, 12:28
Приморье подпишет не менее 40 соглашений на ВЭФНовости партнеров 17 августа, 12:24
Мутко: "Зенит" усложнил себе задачу в Лиге Европы, но команда сможет пройти "Утрехт"Спорт 17 августа, 12:22
Пентагон выполняет приказ Трампа разработать варианты ответа на угрозы КНДРМеждународная панорама 17 августа, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Французская полиция задержала вечером в среду в Марселе мужчину, связанного с попыткой алжирского гражданина Аму Б. задавить автомашиной военный патруль в городе Леваллуа-Перре (близ Парижа). Об этом сообщил в четверг телеканал BFM TV.
"Этот человек был известен своими радикальными исламистскими взглядами. Его связь с напавшим на военных алжирцем установлена - Аму Б. долгое время проживал у него. Задержанный помещен под стражу в Марселе, следствие проверяет, мог ли он быть причастным к инциденту с нападением на военных", - говорится в сообщении телеканала.
На территории расположенного у западной окраины Парижа города Леваллуа-Перре 9 августа гражданин Алжира Аму Б., имеющий вид на жительство во Франции, попытался сбить машиной военный патруль.
Нападение было совершено рядом с большим домом, который мэрия предоставила под казарму военным, участвующим в операции по патрулированию Sentinelle. В нескольких сотнях метров находится и комплекс зданий главного управления внутренней разведки Франции.
В результате наезда машины пострадали шесть человек. Все пострадавшие были немедленно доставлены в два военных госпиталя, находящихся рядом с Парижем. Их навестил президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит, а также министры внутренних дел и вооруженных сил страны.
Спустя несколько часов после инцидента в Леваллу-Перре алжирец был захвачен двумя спецгруппами по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Операция прошла на северо-западе страны, на шоссе, ведущем к городу Булонь-сюр-Мер.
Аму Б. получил в ходе задержания пять пулевых ранений. Он был первоначально помещен в госпиталь города Лилль, где ему были сделаны две операции. В дальнейшем он был перевезен в госпиталь имени Жоржа Помпиду на юго-западе Парижа.
Состояние нападавшего остается тяжелым, так как одна из пуль попала ему в зону позвоночника. Врачи не разрешают следователям провести его допрос. Известно, что этот мужчина работал шофером в двух фирмах. В одной из них он выполнял функции водителя такси, в другой занимался доставкой мелких грузов.
Машину, в которой он попытался задавить военных, он взял напрокат и долго выжидал на улице в Леваллу-Перре момента, когда военный патруль появится у казармы. В интервью телеканалу BFM TV один из людей, знавших Аму Б., сообщил, что тот "несколько лет назад в Алжире получил сильную травму мозга и после этого у него стали наблюдаться сильные приступы ярости".
Родственники Аму Б., напротив, утверждают, что он "вел себя всегда тихо и никогда не был ими замечен в радикальных исламистских взглядах".