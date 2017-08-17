В Марселе задержан мужчина в связи с делом о наезде машины на военных

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Французская полиция задержала вечером в среду в Марселе мужчину, связанного с попыткой алжирского гражданина Аму Б. задавить автомашиной военный патруль в городе Леваллуа-Перре (близ Парижа). Об этом сообщил в четверг телеканал BFM TV.

"Этот человек был известен своими радикальными исламистскими взглядами. Его связь с напавшим на военных алжирцем установлена - Аму Б. долгое время проживал у него. Задержанный помещен под стражу в Марселе, следствие проверяет, мог ли он быть причастным к инциденту с нападением на военных", - говорится в сообщении телеканала.

Нападение на патруль

На территории расположенного у западной окраины Парижа города Леваллуа-Перре 9 августа гражданин Алжира Аму Б., имеющий вид на жительство во Франции, попытался сбить машиной военный патруль.

Нападение было совершено рядом с большим домом, который мэрия предоставила под казарму военным, участвующим в операции по патрулированию Sentinelle. В нескольких сотнях метров находится и комплекс зданий главного управления внутренней разведки Франции.

В результате наезда машины пострадали шесть человек. Все пострадавшие были немедленно доставлены в два военных госпиталя, находящихся рядом с Парижем. Их навестил президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит, а также министры внутренних дел и вооруженных сил страны.

Запрет на допрос преступника

Спустя несколько часов после инцидента в Леваллу-Перре алжирец был захвачен двумя спецгруппами по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Операция прошла на северо-западе страны, на шоссе, ведущем к городу Булонь-сюр-Мер.

Аму Б. получил в ходе задержания пять пулевых ранений. Он был первоначально помещен в госпиталь города Лилль, где ему были сделаны две операции. В дальнейшем он был перевезен в госпиталь имени Жоржа Помпиду на юго-западе Парижа.

Состояние нападавшего остается тяжелым, так как одна из пуль попала ему в зону позвоночника. Врачи не разрешают следователям провести его допрос. Известно, что этот мужчина работал шофером в двух фирмах. В одной из них он выполнял функции водителя такси, в другой занимался доставкой мелких грузов.

Машину, в которой он попытался задавить военных, он взял напрокат и долго выжидал на улице в Леваллу-Перре момента, когда военный патруль появится у казармы. В интервью телеканалу BFM TV один из людей, знавших Аму Б., сообщил, что тот "несколько лет назад в Алжире получил сильную травму мозга и после этого у него стали наблюдаться сильные приступы ярости".

Родственники Аму Б., напротив, утверждают, что он "вел себя всегда тихо и никогда не был ими замечен в радикальных исламистских взглядах".