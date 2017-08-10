СМИ: подозреваемый в атаке на военных во Франции находится в тяжелом состоянии

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Французские медики оценивают состояние подозреваемого в нападении на военнослужащих в пригороде Парижа как стабильно тяжелое. Об этом сообщает в четверг телеканал BMFTV со ссылкой на полицию.

"Он находится в стабильно тяжелом состоянии", - приводит слова источника телеканал. По его информации, в ходе задержания мужчина получил пять пулевых ранений, одна из пуль попала в область позвоночника. Подозреваемый продолжает оставаться в больнице Лилля. Состояние его здоровья пока не позволяет полиции провести допрос.

В среду утром в парижском пригороде Леваллуа-Перре злоумышленник на черном автомобиле марки BMW совершил преднамеренный наезд на группу французских солдат, участвующих в операции "Сантинель" ("Часовой"), после чего скрылся. В результате инцидента шесть военнослужащих были госпитализированы. По информации врачей, их жизни ничего не угрожает.

Спустя несколько часов после нападения силам правопорядка удалось задержать подозреваемого на автостраде A16 в 300 км к северу от французской столицы в районе Па-де-Кале. По данным источников, близких к расследованию, речь идет о 37-летнем мужчине алжирского происхождения Аму Б. (Hamou B). Он проживал в городе Сартрувиль (департамент Ивелин), расположенном на Сене северо-западнее Парижа.

Мужчина не был ранее известен спецслужбам. Известно лишь, что несколько лет назад он попал в поле зрения полиции в связи с содействием в незаконном въезде на территорию Франции иностранным гражданам. По словам источника газеты Figaro, Аму Б. имел постоянное место работы и стабильный заработок.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование по факту нападения на военнослужащих. Дело открыто по статье "покушение на жизнь представителей власти в связи с терактом". Согласно данным МВД Франции, это стало шестым нападением на военнослужащих, участвующих в операции "Сантинель", с 2015 года. Миссия "Сантинель", осуществляемая французской армией в поддержку мер полиции и жандармерии по защите населения, была расширена с введением во Франции чрезвычайного положения после терактов в Париже в ноябре того же года.