ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Террористическая угроза во Франции остается высокой. Об этом заявил в среду глава МВД Франции Жерар Колон.

"Угроза продолжает оставаться на высоком уровне", - сказал министр, комментируя нападение на военнослужащих, которое неизвестный злоумышленник совершил в среду утром в пригороде Парижа.