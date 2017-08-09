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ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Террористическая угроза во Франции остается высокой. Об этом заявил в среду глава МВД Франции Жерар Колон.
"Угроза продолжает оставаться на высоком уровне", - сказал министр, комментируя нападение на военнослужащих, которое неизвестный злоумышленник совершил в среду утром в пригороде Парижа.