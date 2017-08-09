Главы силовых ведомств навестили в госпитале раненных в пригороде Парижа военнослужащих

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ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жерар Колон и министр вооруженных сил республики Флоранс Парли посетили в военном госпитале военнослужащих, раненных в результате нападения злоумышленника в пригороде Парижа. По последним данным медиков, угрозы для жизни пострадавших нет.
"По понятным причинам не могу сообщить вам другие подробности", - сказал представитель правительства журналистам.
На данный момент поиски злоумышленника, который в среду утром совершил наезд на военнослужащих в пригороде французской столицы, не дали результатов. Пострадавшие военнослужащие участвовали в операции Sentinelle по обеспечению безопасности в условиях чрезвычайного положения.
Нападение на солдат произошло в 200 м от местной мэрии и менее чем в 1 км от штаб-квартиры Главного управления внутренней безопасности, одной из главных задач которого является борьба с терроризмом.
Как сообщил на брифинге официальный представитель правительства Кристоф Кастанер, "о нападении на военных было доложено президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру страны Эдуару Филиппу". "Они следят за ситуацией", - заверил Кастанер.
Мэр пригорода Патрик Балкани назвал нападение "преднамеренным актом". По его данным, злоумышленник ожидал у казармы, пока военные выйдут и направятся к своей машине. По факту нападения антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование.