Белый дом призвал власти Иракского Курдистана отказаться от идеи о референдуме

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Американская администрация призывает власти Иракского Курдистана отказаться от плана проведения референдума о независимости. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"США не поддерживают намерение регионального правительства Иракского Курдистана провести позднее в этом месяце референдум. США неоднократно подчеркивали при контактах с лидерами Курдского регионального правительства, что референдум отвлекает от усилий, направленных на то, чтобы разгромить [запрещенную в России террористическую группировку] "Исламское государство" (ИГ) и стабилизировать освобожденные районы", - отметила Сандерс.

С ее точки зрения, проведение плебисцита в "спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим". "В связи с этим мы призываем региональное правительство Курдистана отменить референдум и начать серьезный и непрерывный диалог с Багдадом, в котором США, как неоднократно указывалось, готовы выступить посредником", - отметила представитель Белого дома.

Ранее в пятницу парламент Иракского Курдистана одобрил планы проведения референдума 25 сентября на своей первой сессии с 2015 года. Между тем Багдад выступает против проведения этого референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.