WSJ: сообщения из РФ в Facebook могли увидеть в США во время выборов до 20 млн человек

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Общая аудитория сообщений, которые якобы разместили в Facebook некие связанные с Россией структуры во время президентских выборов 2016 года в США, могла составить от 3 млн до 20 млн пользователей соцсети. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в The Wall Street Journal.
Ранее представители Facebook выступили с утверждением, что некие организации, связанные с РФ, разместили в социальной сети несколько тысяч платных сообщений, касающихся выборов, на общую сумму $150 тыс. Издание признает, что эта сумма является "каплей в море", учитывая, что во время президентской гонки на политическую рекламу в интернете было израсходовано около $1,4 млрд.
Газета приводит в связи с этим оценки руководителя занимающейся размещением рекламы в интернете нью-йоркской фирмы Agency Within Джо Якула. По его мнению, сообщения, о которых идет речь, могли увидеть от 3 млн до 20 млн пользователей Facebook. Как признает The Wall Street Journal, по словам экспертов, "неясно, в какой степени успешной" была указанная политическая реклама и "оказала ли она какое-либо влияние на исход выборов в США".
В статье отмечается, что данные сообщения касались по большей части тех тем, которые вызывали ожесточенные споры во время гонки, в том числе иммиграции и отношений между расами в стране. Опрошенные журналистами издания эксперты отметили, что пользователи Facebook в США могут проявлять особый интерес к таким темам, особенно если они поданы под видом сенсационной информации.
Facebook помимо создания обычных сообществ и учетных записей предоставляет и рекламные услуги, которые заключаются в создании специальных рекламных учетных записей под разные цели, к примеру, для повышения узнаваемости торговой марки, увеличения объемов продаж и так далее. Ранее агентство Reuters сообщило, что руководство Facebook передало информацию, касающуюся указанных сообщений, аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США.