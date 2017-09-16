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WSJ: Facebook утаила от Конгресса часть данных о попытках через соцсеть повлиять на выборы

Международная панорама
16 сентября, 4:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, сентября. /ТАСС

Как сообщает издание, Facebook может опасаться, что взаимодействие с Конгрессом чревато нарушением законов США в области неприкосновенности личной жизни

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Facebook предоставила в распоряжение Конгресса меньше информации, чем аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, о финансировании извне рекламных объявлений в этой социальной сети с целью повлиять на ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Facebook направила Мюллеру копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии, примененные для определения целевой аудитории. Спецпрокурору для получения этих данных понадобилось выписывать ордер. Без ордера, как напоминает газета, Facebook не раскрывает архивы содержимого учетных записей.

Согласно сведениям газеты, компания поделилась с Конгрессом на прошлой неделе существенно меньшим объемом информации на этот счет. Отчасти это было обусловлено нежеланием мешать команде Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США. Кроме того, Facebook боится, что чрезмерное взаимодействие с Конгрессом чревато нарушением законов США в области неприкосновенности личной жизни граждан, пояснило издание.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением о том, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тысяч на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015-го по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

Facebook, помимо создания обычных сообществ и учетных записей, предоставляет и рекламные услуги, которые заключаются в создании специальных аккаунтов под разные цели, к примеру, для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не имеет никакого отношения к якобы подававшимся россиянами заказам на рекламу в Facebook для влияния на предвыборную кампанию в США.

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Персоны
Мюллер, Роберт Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
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