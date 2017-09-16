Российские Су-34 на полигоне в Белоруссии уничтожают условных диверсантов

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Российские самолеты Су-34 во взаимодействии с белорусскими Су-25 в субботу в рамках совместных учений "Запад-2017" в Белоруссии отрабатывают вопросы уничтожения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

"На 210-м авиационном полигоне Ружанский самолеты Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и российские самолеты Су-34 отрабатывают вопросы уничтожения НВФ и ДРГ условного противника путем применения авиационных бомб из положения штурмового круга, осуществления пусков неуправляемых ракет и стрельбы из пушек", - отметили в военном ведомстве.

Одновременно самолетами Су-24МР ВКС России осуществляется контроль результатов ударов авиации.

Также, по информации минобороны республики, самолеты ВКС России совместно с ВВС и войсками ПВО Белоруссии из зон дежурства в воздухе осуществляют "истребительное авиационное прикрытие действий войск по восстановлению контроля на северо-западном участке государственной границы Республики Беларусь". Кроме того, в субботу на участке местности Дретунь в Витебской области вертолетами Ми-8 и Ми-24 50-й смешанной авиационной базы осуществляется поиск ДРГ условного противника и НВФ, высадка поисково-штурмовой группы 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады, ее авиационная поддержка, а также уничтожение условного противника в населенном пункте.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.