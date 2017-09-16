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Участникам учений "Запад-2017" предстоит отразить условную агрессию против РФ и Белоруссии

Международная панорама
16 сентября, 19:40 UTC+3 МИНСК МИНСК 16, сентября. /ТАСС

Среди задач управление войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника и ведение борьбы с диверсионно-разведывательными группами

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МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Второй этап стратегических учений "Запад-2017" начнется 17 сентября, их участникам предстоит отразить условную агрессию, направленную против Союзного государства Белоруссии и России. Об этом сообщил в субботу начальник управления информации министерства обороны республики Владимир Макаров.

"С 17 сентября начинается второй этап учения, в ходе которого будут отработаны вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач", - отметил он.

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Макаров уточнил, что штабам всех уровней в течение следующего этапа предстоит решить широкий спектр задач, связанных с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведении борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями (НВФ).

"На полигонах воинскими частями и подразделениями региональной группировки войск отработаны вопросы по ведению оборонительного боя, мероприятий обеспечения живучести, осуществления смены районов сосредоточения, поиск, блокирование и уничтожение НВФ при поддержке авиации", - проинформировал официальный представитель оборонного ведомства республики.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

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Стратегические учения "Запад-2017"
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