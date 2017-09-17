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Обыскиваемый из-за теракта в Лондоне дом принадлежит семейной паре, награжденной королевой

Международная панорама
17 сентября, 12:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, сентября. /ТАСС

Отмечается, что в доме проживают 88-летний Рональд Джонс и его супруга, 71-летняя Пенелопа Джонс, которых королева возвела в кавалеры Ордена Британской империи за помощь в воспитании сотен детей

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ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Жилой дом в городе Санбери-он-Темз к юго-западу от британской столицы, в котором, начиная с субботы, антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда проводит обыск в рамках расследования теракта в лондонском метро, принадлежит пожилой паре, чьи заслуги были отмечены королевой Елизаветой II. Об этом в воскресенье сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

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По ее сведениям, в обыскиваемом доме проживают 88-летний Рональд Джонс и его супруга, 71-летняя Пенелопа Джонс, которых в 2010 году королева возвела в кавалеры Ордена Британской империи за помощь в воспитании сотен детей, включая беженцев.

Сообщается, что подруга четы - Элисон Гриффитс - назвала Джонсов "столпами местной общины". При этом она сказала, что в доме этой пары в последнее время также проживали два человека в возрасте 18 и 22 лет. Эта информация соответствует предположениям, что именно в этом доме жил 18-летний юноша, арестованный в субботу в морском порту города Дувр полицией графства Кент, указывает Би-би-си.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство, спрятанное в обычном ведре, стоявшем возле двери вагона, сработало не полностью. В результате инцидента пострадали 30 человек, у большинства из них - ожоги лица, верхних и нижних конечностей.

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