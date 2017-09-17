Тиллерсон: США рассматривают возможность закрытия посольства на Кубе

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность закрытия посольства на Кубе в связи с акустическими атаками, которым предположительно подверглись американские дипломаты в этом государстве в конце 2016 года.

Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS.

"Мы оцениваем эту возможность [закрытия посольства], это очень серьезный вопрос, учитывая нанесенный людям вред. Мы вернули домой некоторых из них. Это [вопрос закрытия посольства] находится на рассмотрении", - отметил он, отвечая на просьбу ведущего прокомментировать призывы американских сенаторов закрыть диппредставительство на острове.

Ранее Госдепартамент сообщил о 21 американце, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы - подтвердил сведения CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов. Позднее министерство иностранных дел Кубы категорически отвергло причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.