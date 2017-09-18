Globo: президенты Бразилии, США и Колумбии обсудят в Нью-Йорке ситуацию в Венесуэле

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом ситуацию в Венесуэле в преддверии своего участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщила в воскресенье газета O Globo.
По информации издания, в ходе переговоров Темер также может затронуть вопрос поставок бразильской мясной продукции в США. Встреча состоится в понедельник вечером в Нью-Йорке, куда лидер крупнейшей южноамериканской страны прибудет для выступления на Генассамблее ООН. В ней также примет участие президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Переговоры пройдут за ужином в одном из отелей Нью-Йорка и, предположительно, продлятся около полутора часов.
Глава Перу Педро Пабло Кучински также был приглашен на эту встречу. Однако он был вынужден отменить поездку на Генассамблею из-за внутриполитического кризиса в стране. В пятницу парламент вынес вотум недоверия сформированному им правительству, и перуанскому лидеру пришлось срочно созывать новый кабмин.
С начала апреля в Венесуэле прошли сотни уличных выступлений против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией.
Конфликт между оппозицией и правительством обострился после созыва Конституционной ассамблеи без проведения предварительного референдума. Бразилия, Перу и Колумбия неоднократно выступали с критикой действий исполнительной власти Венесуэлы во главе с президентом страны Николасом Мадуро.