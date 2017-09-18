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Боевики из Малайзии отправились в Мьянму из-за кризиса вокруг рохинджа

Международная панорама
18 сентября, 5:52 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 18, сентября. /ТАСС

В малайзийской полиции заявили, что экстремисты ИГ "используют фактор рохинджа для вербовки новых исламистов"

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СИНГАПУР, 18 сентября. /ТАСС/. Малайзийские боевики, имеющие связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), отправились в Мьянму под предлогом защиты интересов мусульманского меньшинства рохинджа. Об этом пишет в понедельник газета New Straits Times, цитируя помощника руководителя антитеррористического департамента полиции Малайзии Аюба Хана Мидина.

По его словам, экстремисты ИГ "используют фактор рохинджа для вербовки новых исламистов". Полицейский также отметил, что "Мьянма намного ближе к Малайзии, чем Сирия и даже южные районы Филиппин". "Именно ситуация вокруг народности рохинджа стала [для экстремистов] приоритетной целью для "джихада", - добавил он.

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Кроме того, представитель антитеррористического департамента сообщил, что "на основе полученной оперативной информации на западе Мьянмы также могут находиться и боевики из Индонезии".

Мусульмане народности рохинджа проживают на западе Мьянмы. Власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на десятки опорных пунктов полиции. Жертвами последнего конфликта могли стать до 1 тыс. человек. Кроме того, по различным оценкам с конца августа более 300 тыс. беженцев покинули Мьянму и перебрались в соседний Бангладеш.

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Темы
Столкновения на западе Мьянмы Борьба с "Исламским государством"
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