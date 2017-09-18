Мун Чжэ Ин заявил, что давление на КНДР заставит ее отказаться от ядерной программы

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СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Республика Корея путем давления вынудит КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы. Об этом говорится в распространенном в понедельник видеообращении президента страны Мун Чжэ Ина к делегатам проходящего в Сеуле форума с участием представителей командования вооруженных сил разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Северная Корея должна осознать, что диалог и сотрудничество, а не ракеты и атомные бомбы, являются единственным способом обеспечить свою безопасность и гарантировать светлое будущее", - подчеркнул он.
Мун Чжэ Ин отметил, что Сеул будет добиваться "жесткого наказания" Пхеньяна за его ракетные провокации, а также продолжающуюся разработку оружия массового уничтожения и средств его доставки. "Поступая так, мы не оставим Северу иного выхода, кроме отказа от ядерных и ракетных вооружений", - уверен он.
По словам южнокорейского лидера, действия КНДР являются "на данный момент самым серьезным и требующим срочного решения вопросом в области безопасности в регионе".
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.