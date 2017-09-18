Госдеп: Лавров и Тиллерсон привержены устранению конфликтных ситуаций в Сирии

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь заявили о приверженности устранению конфликтных ситуаций при проведении военных операций в Сирии, а также снижению уровня насилия в арабской республике. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Нью-Йорке.
"Они вновь подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций при [проведении] военных операций в Сирии, сокращению насилия и созданию условий для продвижения вперед женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - говорится в документе.
В российском дипведомстве сообщили, что Лавров и Тиллерсон в ходе беседы затронули урегулирование в Сирии и ситуацию на Украине. "Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей", - информировали в министерстве.
Встреча Лаврова и Тиллерсона проходила в постоянном представительстве РФ при ООН и продолжалась менее часа.