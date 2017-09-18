Британским СМИ стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в лондонском метро

Объявлены лауреаты ХI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 18 сентября, 11:55
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболуСпорт 18 сентября, 11:52
Суд приступит к рассмотрению иска Тинькова к кемеровским блогерам 9 октябряЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:48
Директор ХК "Трактор": в тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серииСпорт 18 сентября, 11:47
Кудрин предлагает за 6 лет вдвое сократить число контрольных органовЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:35
Британским СМИ стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в лондонском метроМеждународная панорама 18 сентября, 11:33
Расходы на повышение МРОТ в бюджетной сфере в 2018 году составят 26,2 млрд рублейЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:31
Хоккеисты "Рязани" более чем на сутки задержались в аэропорту ШанхаяСпорт 18 сентября, 11:28
Симонян: за футболистов "Спартака" стыдно, в команде нет вожакаСпорт 18 сентября, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Британским СМИ стало известно имя одного из двух подозреваемых в причастности к совершению теракта в лондонском метро. Как сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники, арестованный в минувшую субботу 21-летний Яя Фаррух (Yahyah Farroukh) проходит по делу о взрыве на станции Parsons Green.
Полицейские в воскресенье провели обыск по месту жительства Фарруха в лондонском пригороде Стануэлл (графство Саррей). Сам подозреваемый был задержан днем ранее в районе Хаунслоу (западная часть Лондона) в 23:50 по местному времени (01:00 воскресенья мск). Он продолжает находиться под стражей в полицейском отделении на юге Лондона.
Ранее в субботу в связи с терактом в метро полиция английского графства Кент задержала в приморском городе Дувр 18-летнего молодого человека. Его имя пока неизвестно.
Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. В результате теракта пострадали 30 человек. Большинство из них получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". По сведениям газеты The Time, бомба, использованная при совершении пятничного теракта, была начинена гвоздями и инициирующей взрывчаткой под названием "Мать сатаны".