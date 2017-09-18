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Британским СМИ стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в лондонском метро

Международная панорама
18 сентября, 11:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, сентября. /ТАСС

Телеканал Sky News сообщил, что в минувшую субботу по делу о взрыве на станции Parsons Green арестовали 21-летнего Яя Фарруха (Yahyah Farroukh)

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Полиция проводит обыски в Стануэлле

Полиция проводит обыски в Стануэлле

© REUTERS/Peter Nicholls

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Британским СМИ стало известно имя одного из двух подозреваемых в причастности к совершению теракта в лондонском метро. Как сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники, арестованный в минувшую субботу 21-летний Яя Фаррух (Yahyah Farroukh) проходит по делу о взрыве на станции Parsons Green.

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Полицейские в воскресенье провели обыск по месту жительства Фарруха в лондонском пригороде Стануэлл (графство Саррей). Сам подозреваемый был задержан днем ранее в районе Хаунслоу (западная часть Лондона) в 23:50 по местному времени (01:00 воскресенья мск). Он продолжает находиться под стражей в полицейском отделении на юге Лондона.

Ранее в субботу в связи с терактом в метро полиция английского графства Кент задержала в приморском городе Дувр 18-летнего молодого человека. Его имя пока неизвестно.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. В результате теракта пострадали 30 человек. Большинство из них получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". По сведениям газеты The Time, бомба, использованная при совершении пятничного теракта, была начинена гвоздями и инициирующей взрывчаткой под названием "Мать сатаны".

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