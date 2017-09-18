На учениях "Запад - 2017" в Белоруссии задействуют дивизион ЗРК С-300

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Вопросы отражения удара условного воздушного противника отработают 19 сентября на учениях "Запад-2017" на белорусском полигоне Доманово в Брестской области. Об этом сообщил в понедельник начальник управления информации министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

"19 сентября на 174-м учебном полигоне "Доманово" смешанные подразделения 115-го зенитного ракетного полка в составе дивизиона ЗРК С-300 с приданной зенитной ракетной батареей "Оса" во взаимодействии с войсковой ПВО, находясь в позиционном районе, отработают вопросы отражения удара воздушного противника", - проинформировал представитель минобороны.

Также, по информации Макарова, в ходе практических действий смешанное подразделение дивизиона С-300 с подразделением войсковой ПВО осуществят поражение мишеней, имитирующих крылатые ракеты и вертолеты огневой поддержки. "После завершения отражения имитированного удара смешанное подразделение совершит марш в позиционном районе на другую позицию", - отметил Макаров.

Он также сообщил, что 19 сентября на полигонах Борисовский и Осиповичский подразделения, входящие в состав региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России отработают вопросы "разгрома вклинившегося в оборону противника, ведение контрнаступления для восстановления первоначального положения". Действия общевойсковых подразделений будут поддерживаться артиллерией и ударами авиации. Подразделения ПВО осуществят прикрытие пунктов управления, огневых позиций, районов обороны воинских частей и подразделений, отметил Макаров.

Кроме того, добавил начальник управления информации, на полигоне Лепельский воинские части и подразделения отработают вопрос ведения боевых действий по блокированию и уничтожению выявленного незаконного вооруженного формирования с этапом боевой стрельбы.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.