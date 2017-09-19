Могерини: соглашение по иранскому атому работает и принадлежит всему миру, а не США

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Соглашение по иранской ядерной программе работает, а Тегеран выполняет свои обязательства. Об этом заявила в понедельник журналистам в Нью-Йорке верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Я много раз говорила о том, что соглашение работает, МАГАТЭ [Международное агентство по атомной энергии] семь раз подтвердило, что Иран выполняет свои обязательства", - сказала глава европейской дипломатии.

Комментируя возможный выход США из сделки, Могерини подчеркнула, что эти договоренности не были заключены "с какой-то одной страной". "Эта сделка принадлежит международному сообществу", - сказала она. Как заявила верховный представитель, она видит свою задачу и задачу Евросоюза в том, чтобы "убедиться в полном выполнении сделки всеми ее участниками".

Могерини отметила, что 20 сентября пройдет министерская встреча "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана по реализации ядерной сделки. По ее словам, это "хороший знак", так как обычно подобные регулярные встречи проводятся на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

Иран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. 16 августа постпред США при ООН Никки Хейли поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках".