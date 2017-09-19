Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Могерини: соглашение по иранскому атому работает и принадлежит всему миру, а не США

Международная панорама
19 сентября, 3:53 UTC+3

Шеф европейской дипломатии подчеркнула, что Тегеран выполняет свои обязательства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

© Estonian Presidency via AP

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Соглашение по иранской ядерной программе работает, а Тегеран выполняет свои обязательства. Об этом заявила в понедельник журналистам в Нью-Йорке верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Я много раз говорила о том, что соглашение работает, МАГАТЭ [Международное агентство по атомной энергии] семь раз подтвердило, что Иран выполняет свои обязательства", - сказала глава европейской дипломатии.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Ирана
© Артем Коротаев/ТАСС

Постпред США при ООН заподозрила Иран в сокрытии своей ядерной программы

ООН призвала не допустить срыва сделки по иранской ядерной программе

Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США

Комментируя возможный выход США из сделки, Могерини подчеркнула, что эти договоренности не были заключены "с какой-то одной страной". "Эта сделка принадлежит международному сообществу", - сказала она. Как заявила верховный представитель, она видит свою задачу и задачу Евросоюза в том, чтобы "убедиться в полном выполнении сделки всеми ее участниками".

Могерини отметила, что 20 сентября пройдет министерская встреча "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана по реализации ядерной сделки. По ее словам, это "хороший знак", так как обычно подобные регулярные встречи проводятся на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

Иран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. 16 августа постпред США при ООН Никки Хейли поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Могерини, Федерика
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран Китай Россия Франция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
2
Как предлагали реформировать ООН. Досье
3
СМИ: футболисты ПСЖ Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с "Лионом"
4
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
5
Сенат США запретил использование продукции "Лаборатории Касперского" в госучреждениях
6
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы
7
Пушилин: Украина и США выступили за продолжение войны, отвергнув инициативу России в ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама