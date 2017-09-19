Генсек ООН и президент Южной Кореи выступили за мирное урегулирование ситуации с КНДР

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили в понедельник ситуацию на Корейском полуострове, согласившись в необходимости ее дипломатического урегулирования. Встреча прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в канцелярии Гутерриша.
"Генеральный секретарь и президент [Южной Кореи] обменялись взглядами на ситуацию на Корейском полуострове. Они согласились в том, что важно работать в направлении дипломатического решения, а государствам - полностью следовать соответствующим резолюциям Совета Безопасности", - говорится в коммюнике.
КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны. В МИД КНДР заявили, что полностью отвергают новый пакет ограничений.
Как ожидается, в течение недели генсек ООН проведет встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который прибудет в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи. Его выступление запланировано на 22 сентября.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.