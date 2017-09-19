Пекин выступает за скорейшее прекращение насилия в Мьянме

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем выразил поддержку действиям правительства Мьянмы по сохранению стабильности и выступил за скорейшее прекращение насилия в этой стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД КНР.

"Китайская сторона выступает против произошедших в Мьянме столкновений, поддерживает усилия правительства Мьянмы по защите стабильности в стране, - заявил китайский министр. - Мы ожидаем, что огонь войны как можно скорее угаснет, невинные люди перестанут страдать".

"Китай рассчитывает, что Мьянма и Бангладеш путем диалога и переговоров урегулируют имеющиеся разногласия", - добавил он.

Ван И от имени Китая выразил готовность оказать гуманитарную помощь Бангладеш.