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Мьянма пригласила иностранных дипломатов посетить Ракхайн

Международная панорама
19 сентября, 8:22 UTC+3 ТАСС

Аун Сан Су Чжи отметила, что в регионе после 5 сентября не было каких-либо столкновений

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ТАСС, 19 сентября. Власти Мьянмы пригласили иностранных дипломатов посетить западный штат Ракхайн и "вместе разобраться" в причинах массового исхода беженцев с этой территории в соседний Бангладеш. Об этом во вторник в Нейпьидо заявила государственный советник республики и министр иностранных дел Аун Сан Су Чжи.

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"Правительство работает над нормализацией ситуации", - сказала Аун Сан Су Чжи в ходе выступления в здании парламента, которое транслировалось на странице главы МИД в Facebook. Ее речь била посвящена событиям в Ракхайне, где в результате вспышки насилия в конце августа погибли 414 человек, а также более 400 тыс. мусульман народности рохинджа вынуждены были спасаться бегством в Бангладеш.

Аун Сан Су Чжи напомнила, что "в регионе не было каких-либо столкновений после 5 сентября". "Мы обеспокоены данными о большом количестве мусульман, устремившихся к границе. Мы хотим разобраться, почему этот исход происходит, поговорить с теми, кто бежал, и с тем, кто остался", - сказала лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Она также отметила, что "большинство мусульман все-таки осталось" на территории Ракхайна.

"Призываю членом дипломатического сообщества присоединиться к нам и разобраться в том, что происходит на месте", - сказала Аун Сан Су Чжи, подтвердив готовность правительства организовать поездки международных наблюдателей в Ракхайн.

Ситуация на территории западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции.

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