Суд Одессы оставил под стражей на 60 суток обвиненных в сепаратизме "антимайдановцев"

ОДЕССА, 19 сентября. /ТАСС/. Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток двум оправданным в понедельник судом Черноморска участникам "антимайдана" - Сергею Долженкову и Евгению Мефедову.

"Киевским районным судом города Одессы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток", - говорится в опубликованном во вторник сообщении Отдела коммуникации полиции Одесской области.

Суд в Черноморске Одесской области признал в понедельник невиновными пятерых активистов "антимайдана", которых украинская прокуратура обвинила в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский почти три с половиной года провели в Одесском СИЗО, ожидая решения суда.

"Обвиняемые признаны невиновными за недоказанностью преступления с их стороны", - зачитал решение судья.

Однако сразу же после оглашения оправдательного приговора сотрудники прокуратуры предъявили двум только что освобожденным Сергею Долженкову и гражданину РФ Евгению Мефедову новое обвинение - по статье "Сепаратизм". Они вновь были заключены под стражу.

"Оправданным по делу 2 мая "куликовцам" предъявляют подозрение по статье 110 УК Украины "Сепаратизм", - сообщил появившийся в заде заседания новый прокурор, который не участвовал в рассмотрении предыдущего дела.

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".