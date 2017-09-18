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Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года

Международная панорама
18 сентября, 20:17 UTC+3 ОДЕССА ОДЕССА 18, сентября. /ТАСС

Представители "антимайдана" признаны невиновными

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© Архип Верещагин/ТАСС

ОДЕССА, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в понедельник поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, следствие по которому велось три с половиной года. Все обвиняемые, среди которых оказались исключительно сторонники "антимайдана", были оправданы.

Пять человек - Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский, - все это время находившиеся под стражей, освобождены в зале суда.

Суд доказательств не нашел

Согласно вердикту суда, в деле "нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение". "Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину, - говорится в постановлении, которое зачитал председательствующий. - Суд не исключает возможности того, что обвиняемые не устраивали массовых беспорядков, а напротив, пытались защитить население. Обвиняемые признаны невиновными за недоказанностью преступления с их стороны".

Более того, суд особо обратил внимание на то, как недобросовестно велось следствие. "Досудебное следствие было предвзятым и зависимым от лиц, причастных к событиям", - констатировал суд.

В частности, не было установлено оружие, из которого получили смертельные ранения погибшие, не были допрошены в суде представители футбольных болельщиков, сотрудники правоохранительных органов, хотя многие из них получили ранения, а также не были представлены в качестве свидетелей должностные лица. По мнению судей, следствие не проявило должной тщательности в сборе доказательств, из-за чего часть их могла быть утрачена.

Следствие затянулось

Всего по делу о беспорядках в Одессе на разных этапах следствия в качестве обвиняемых проходили до 22 человек. Некоторых так и не удалось найти, другие были помещены под домашний арест, кто-то сумел покинуть страну. В итоге на скамье подсудимых в понедельник оказались лишь пять человек. Прокуратура требовала приговорить подсудимых к лишению свободы сроком от 8 до 15 лет.

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Расследование сопровождалось судебной чехардой. Изначально дело рассматривал Малиновский суд Одессы. Позже дело перенаправили в Киевский суд Одессы, но и там не удалось сформировать коллегию. В итоге рассмотрение дела было перенесено в Черноморск. Пяти основным фигурантам неоднократно продлевали арест, они вынуждены были объявлять голодовки.

Пока длилось следствие, Украина не раз подвергалась критике со стороны международного сообщества. На затягивание расследования указывала мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине. Колоссальное количество процессуальных нарушений не раз отмечали адвокаты обвиняемых.

В феврале 2017 года родственники погибших 2 мая одесситов дошли до Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ принял в работу иск против Украины в связи с бездействием органов власти в расследовании трагедии.

Новое обвинение

Сразу же после оглашения оправдательного приговора сотрудники прокуратуры предъявили двум только что освобожденным сторонникам "антимайдана" - Сергею Долженкову и Евгению Мефедову - новое обвинение. Они вновь были заключены под стражу прямо в зале суда.

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"Оправданным по делу 2 мая предъявлено обвинение по статье 110 УК Украины "Сепаратизм", - сообщил появившийся в зале заседания новый прокурор, который не участвовал в рассмотрении предыдущего дела. Его сопровождала группа сотрудников Службы безопасности Украины.

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что прокуратуру не устраивает сегодняшний вердикт. "Прокуратура категорически не соглашается с решением суда и уже готовит апелляционную жалобу", - написала она в Facebook.

Трагедия в Одессе

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, а также забрасывали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью.

В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

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