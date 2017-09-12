ООН не видит существенного прогресса в расследовании трагедии 2 мая 2014 года в Одессе

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине отмечает отсутствие существенного прогресса в расследовании массовых беспорядков и гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявила во вторник глава миссии Фиона Фрейзер.
"Более трех лет прошло со времен, когда погибли люди во время протестов на "майдане" и 2 мая 2014 года в Одессе, но было достигнуто мало прогресса по привлечению к ответственности нарушителей, - цитирует ее агентство УНН. - Расследования сталкиваются с задержками, подозреваемые сбежали из страны и продолжают избегать ответственности".
Изначально это дело рассматривал Малиновский суд Одессы, однако процесс сопровождался отводом судей, из-за чего новая коллегия начинала слушания заново. Позже дело перенаправили в Киевский суд Одессы, но там не удалось сформировать коллегию. После этого решением Апелляционного суда Одесской области рассмотрение дела перенесено в Черноморск. Пяти фигурантам неоднократно продлевали арест.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".