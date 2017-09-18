В Одессе двое активистов "антимайдана" арестованы по новому обвинению

ОДЕССА, 18 сентября. /ТАСС/. Двоих ранее оправданных судом Черноморска Одесской области по делу 2 мая 2014 года активистов "антимайдана" - Евгения Мефедова и Сергея Долженкова - арестовали в зале суда по новому обвинению - в сепаратизме.

Это произошло после появления в зале заседания сотрудников Службы безопасности Украины и прокуратуры, которые предъявили Мефедову и Долженкову обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в соответствие со статьей 110 УК Украины, передает корреспондент ТАСС из зала суда.