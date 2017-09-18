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В Одессе двое активистов "антимайдана" арестованы по новому обвинению

Международная панорама
18 сентября, 17:21 дата обновления: 18 сентября, 17:29 UTC+3

Евгению Мефедову и Сергею Долженкову вменяется статья 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность Украины"

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ОДЕССА, 18 сентября. /ТАСС/. Двоих ранее оправданных судом Черноморска Одесской области по делу 2 мая 2014 года активистов "антимайдана" - Евгения Мефедова и Сергея Долженкова - арестовали в зале суда по новому обвинению - в сепаратизме.

Это произошло после появления в зале заседания сотрудников Службы безопасности Украины и прокуратуры, которые предъявили Мефедову и Долженкову обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в соответствие со статьей 110 УК Украины, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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