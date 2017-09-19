Лондон будет участвовать в восстановлении Сирии лишь при условии ухода Асада

ТАСС, 19 сентября. Великобритания, США и другие страны из группы так называемых друзей Сирии не готовы принимать участие в восстановлении страны после затяжного военного конфликта до тех пор, пока ее нынешний президент Башар Асад остается у власти. Об этом, как передает во вторник агентство Reuters, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Мы считаем, что единственный способ продвинуться вперед - это запустить политический процесс и донести до России, Ирана и режима Асада, что мы - группа единомышленников - не поддержим реконструкцию Сирии, пока не будет запущен соответствующий политический процесс, - сказал Джонсон. - Это означает, что, согласно резолюции 2254 [Совбеза ООН], необходим переход от [правления] Асада".

Агентство также приводит слова исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда. По его словам, все участники встречи представителей стран, входящих в "Группу друзей Сирии", которая состоялась в понедельник на полях Генассамблеи ООН, подчеркнули необходимость запуска политического перехода в стране для того, "чтобы другие страны приняли участие в ее восстановлении". "Режим [Асада] и его сторонники не могут единолично заявлять о победе, основываясь лишь на картах и цвете позиций на земле, - сказал он. - Восстановление Сирии во многом зависит от надежного политического процесса. Этот процесс сосредоточен на Женеве и роли ООН".

"Группа друзей Сирии" была создана в начале 2012 года на фоне непрекращающихся боевых действий между сирийскими правительственными войсками и оппозицией. Она выступила в поддержку сирийской оппозиции, оказывая ей экономическую, военную и техническую помощь.

Инициатива создания Группы была выдвинута Францией после того, как Россия и Китай неоднократно блокировали в СБ ООН проекты резолюций по Сирии, возлагавших ответственность за кровопролитие на сирийские власти и предусматривавших отстранение от власти президента Башара Асада. Формат Группы не закреплен, в ее заседаниях принимали участие делегаты более 100 государств и международных организаций. Вместе с тем, ее "костяк" составляют следующие страны - США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Саудовская Аравия, Турция, Катар, Египет, ОАЭ, Иордания.