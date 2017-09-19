"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию

США хотят возглавить работу по реформированию структуры и принципов Организации Объединенных Наций (ООН). Такой вывод можно сделать из первого выступления президента Дональда Трампа в штаб-квартире ОНН, где в настоящее время проходит 72-я Генеральная Ассамблея. ТАСС объясняет, в чем заключается план Вашингтона по реформе организации, кто ее поддерживает и какова позиция России.

"Огромный потенциал"

Дональд Трамп в своем первом же выступлении в качестве президента США в штаб-квартире ООН подверг критике работу всемирной организации, утверждая, что она "не реализовала полностью имеющийся потенциал". "Не реализовала из-за бюрократизма и неумелого управления", — заявил он, обращаясь в понедельник с кратким приветственным словом к участникам однодневного саммита по реформированию структуры Объединенных Наций.

Проведение данного форума в Нью-Йорке за день до начала общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генассамблеи инициировала сама администрация Трампа. Обсудить предлагаемые Белым домом реформы в ООН собрались, как сообщила, открывая эту встречу, постпред США при ООН Никки Хейли, представители почти 130 стран.

"Мы подтверждаем свою приверженность реформам в ООН", — подчеркнул в своем четырехминутном выступлении Трамп. Он выразил признательность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его усилия "по поиску путей улучшения деятельности Объединенных Наций". "Мы поддерживаем ваши усилия", — заверил глава Белого дома.

По словам Трампа, "хотя регулярный бюджет ООН возрос на 140%, а число сотрудников увеличилось более чем вдвое с 2000 года, мы не видим результатов подобного инвестирования". "Мы хотели бы добиться того, чтобы ООН вернула доверие людей во всем мире", — продолжил президент.

Трамп призвал Гутерриша "использовать все свои полномочия, чтобы преодолеть бюрократию, реформировать устаревшие системы и принимать уверенные решения для реализации главной миссии ООН". "Все страны — члены ООН должны вносить равный вклад как в военном, так и в финансовом плане, — считает президент. — Мы также просим, чтобы каждая миротворческая миссия имела ясно определенные цели и контрольные показатели для оценки, насколько успешно она проводится". "Если мы будем работать сообща и претворять в жизнь реформы, ООН возродится как более эффективная сила в деле укрепления мира и гармонии на планете", — сказал глава Белого дома.

Позже на полях ГА ООН Трампу задали вопрос, каково его послание для организации. "Думаю, послание такое: "Сделаем ООН великой". Не "снова", а просто сделаем ООН великой. Такой огромный потенциал. Думаю, мы сможем это сделать", — ответил президент США, перефразировав свой предвыборный лозунг "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again).

Чего добивается Трамп

Трамп уже не раз критиковал ООН за неэффективную работу и чрезмерные траты. В апреле на встрече с членами Совета Безопасности ООН в Белом доме он заявил: "ООН не решает проблемы". В последние месяцы Вашингтон — крупнейший донор организации — урезал финансирование ряда ее программ.

По информации агентства Reuters, к участию в саммите предполагалось допустить лишь те страны, которые согласятся подписать состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" организации. "Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", — говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства. В декларацию включено, в частности, требование "сокращать излишнее количество рабочих мест, в том числе среди основных органов ООН".

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До сих пор США покрывали свыше 22% регулярного бюджета организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, которые обходятся в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на ООН и ее программы около $10 млрд в год. По мнению Трампа, такое распределение финансового бремени в ООН является "несправедливым". Он считает, что взносы США на миротворческую деятельность организации не должны превышать 25%.

23 мая администрация США представила новый проект федерального бюджета страны на 2018 финансовый год, который предполагает сокращение финансирования миротворческих миссий ООН на $1 млрд, а также уменьшение взносов в бюджет международных организаций в общей сложности на 44%. Как заявил на следующий день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в случае резкого снижения финансирования всемирная организация не сможет выполнять главные задачи в области миротворчества, гуманитарной помощи и защиты прав человека.

Бывшие постпреды не согласны

Девять бывших американских постоянных представителей при ООН призвали Конгресс США не урезать финансирование всемирной организации. В своем обращении к законодателям, обнародованном в конце апреля, они указали: "Несмотря на то, что ООН несовершенна, она остается незаменимым инструментом продвижения глобальной стабильности и благосостояния, от которых зависят интересы и приоритеты США". "Сокращение финансирования ООН ослабляет наши позиции, отчуждает союзников, поддержка которых имеет ключевое значение для наших приоритетов в области реформ, подрывает деятельность ООН", — убеждены авторы обращения — Саманта Пауэр, Сюзан Райс, Джон Негропонте, Билл Ричардсон, Мадлен Олбрайт, Эдвард Перкинс, Томас Пикеринг, Дональд Макгенри и Эндрю Янг.

С их точки зрения, сокращение ассигнований США в бюджет организаций системы ООН также чревато передачей возможности формирования "повестки дня странам, которые могут быть враждебно настроены" по отношению к США.

Инициативу Трампа не поддержали 70 стран

Как отметила в своем выступлении на саммите Хейли, "128 стран подписали декларацию по состоянию на сегодняшнее утро (18 сентября), и мы продолжаем подсчет". По ее словам, такой уровень поддержки инициативы США позволит добиться проведения крайне необходимых реформ.

В то же время Хейли признала, что документ не поддержали около 70 стран. Она подчеркнула, что США будут добиваться единодушной поддержки своей инициативы, так как понимают, насколько важен консенсус при принятии решений в ООН.

По информации ТАСС, в число стран, не подписавших декларацию, входят, помимо России, Китай и Франция, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН. Однако с тем, что ООН нуждается в некоторых реформах, в Москве согласны.

Позиция России

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя с самого начала предупреждал, что Россия не подпишет предложенную США декларацию. "Многие из идей, которые там изложены, конечно, важны и идут в русле предложений, которые выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь", — заявил он в минувшую пятницу журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об отношении к данному документу.

По его словам, повысить эффективность ООН можно только путем межправительственных переговоров. Предлагаемый же США документ — это "декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкции генеральному секретарю, как перестроить организацию", — отметил Небензя. Он подчеркнул, что ни США, "ни какая-либо группа стран-единомышленников не может провести реформу ООН без согласия всех стран-членов".

Засилье бюрократов

Гутерриш убежден, что бюрократизм — одна из наиболее серьезных проблем, затрудняющих работу ООН. "Кто-то недавно меня спросил, что не дает мне уснуть ночью. Мой ответ был простым: "Бюрократия". Структурная разобщенность, запутанные процедуры, бесконечная волокита", — указал он, выступая на саммите.

"Даже если бы кто-то попытался навредить ООН, то он не смог бы придумать ничего лучше, чем ввести некоторые из тех правил, которые мы придумали сами, — добавил Гутерриш. — Я даже сам иногда спрашиваю себя, нет ли заговора с целью разработать как раз такие нормы, которые не были бы эффективными".

"Чтобы служить интересам людей, нам нужно быть более оперативными и эффективными, менее затратными", — указал Гутерриш.

Дискуссии на саммите

Ранее Хейли кратко обозначила две темы, которые в числе прочих обсуждались на форуме за закрытыми для журналистов дверями: необходимость реорганизации Совета ООН по правам человека (СПЧ) и повышение эффективности миротворческих операций.

В марте заместитель помощника госсекретаря США Эрин Беркли, выступая на заседании СПЧ в Женеве, заявила: "Чтобы данный совет пользовался доверием, не говоря уже о его успешной работе, он должен отойти от несбалансированных и непродуктивных позиций". А американская газета Politico даже сообщила о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из СПЧ, полагая, что он работает неэффективно и предвзято относится к Израилю.

"Сейчас, как никогда ранее, важно отстаивать соблюдение прав человека", — заявила Хейли на спецбрифинге в Белом доме в минувшую пятницу.

Что касается миротворческих операций, то, по словам постпреда, "нам нужно добиться того, чтобы и они проводились более эффективно". "В течение последних нескольких месяцев мы проанализировали каждую осуществляемую миротворческую миссию и изменили их, — сказала Хейли. — В результате нам удалось сэкономить полмиллиарда долларов".

На вопрос одного из журналистов, не планируется ли на саммите затронуть и вопрос о необходимости увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, чего давно добивается Индия, Хейли ответила: "О реформе Совета Безопасности продолжают говорить. Я знаю, этого хочет Индия. Этого хотят и многие другие страны. Поживем — увидим".

Александр Пахомов