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Литва утверждает, что не разрешала российским Ил-76 заходить в свое воздушное пространство

Международная панорама
19 сентября, 14:34 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 19, сентября. /ТАСС

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолеты отклонились от маршрута с разрешения диспетчера в Вильнюсе

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ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Разрешения на заход двум российским самолетам Ил-76, которые находились в небе в рамках учений "Запад-2017", в воздушное пространство Литвы не давалось.

Об этом во вторник заявили журналистам в государственном предприятии "Оро навигация" ("Воздушная навигация"), регулирующем движение воздушных судов.

"Российские самолеты разрешения на вход в воздушное пространство Литвы над литовскими территориальными водами для обхода метеорологически опасного участка из центра управления полетами не получали", - говорится в сообщении.

В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что летчики отклонились от маршрута с разрешения диспетчера в Вильнюсе, чтобы облететь грозовой фронт. Спорный инцидент произошел 16 сентября. Литва заявила, что два российских Ил-76 в ее воздушном пространстве пробыли около двух минут. В связи с этим послу РФ в Вильнюсе в понедельник была вручена соответствующая нота.

По данным "Оро навигация", вечером в субботу перелет в Калининградскую область по заранее согласованным планам, с поддержанием радиосвязи с наземными центрами управления и с включенными транспондерами осуществляли шесть самолетов Ил-76. Четыре борта из-за неблагоприятных погодных условий вынуждены были корректировать маршрут.

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