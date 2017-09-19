Генсек ООН: мир становится все более опасным и разобщенным

Из-за повышения акцизов на топливо бензин может подорожать более чем на 1 руб. в 2018 годуЭкономика и бизнес 19 сентября, 16:57
СБР надеется на объективное отношение IBU к российским биатлонистамСпорт 19 сентября, 16:50
Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутниковКосмос 19 сентября, 16:45
Грузооборот транспорта в России за 8 месяцев вырос на 7,3%Транспорт 19 сентября, 16:42
Численность моржей на Земле Франца-Иосифа приблизилась к предпромысловойНаука 19 сентября, 16:26
Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из ГрецииНовости Урала 19 сентября, 16:17
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День первый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 19 сентября, 16:05
Бывший теннисист Андреев вошел в тренерский штаб сборной России на постоянной основеСпорт 19 сентября, 16:02
СБР устроит на Играх-2018 результат не хуже того, что был показан в СочиСпорт 19 сентября, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире нарастает нестабильность и усугубляются конфликты, однако этот процесс можно обратить вспять. Об этом административный глава всемирной организации заявил во вторник на открытии общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы - народы" и наша Организация Объединенных Наций сталкивается с серьезными вызовами", - указал он. "Люди страдают и проникаются гневом, - добавил Гутерриш. - Они видят, что ситуация в сфере безопасности ухудшается, растет неравенство, разрастаются конфликты и меняется климат".
Гутерриш указал, что в настоящее время "мир полон противоречий". "Я считаю, что вместе мы сможем добиться мира, - заявил он. - Мы можем восстановить доверие и сделать мир лучше для всех".
По его мнению, военные конфликты и кризисы в том числе в Сирии, Йемене, Афганистане и Южном Судане невозможно разрешить иначе, нежели политическим путем.
"Никто не выигрывает в сегодняшних войнах. От Сирии до Йемена, от Южного Судана до Сахеля, в Афганистане и в других местах достичь мира могут позволить только политические решения", - указал он.