Генсек ООН заявил, что власти Мьянмы должны прекратить насилие

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Властям Мьянмы следует положить конец насилию в стране и определить статус мусульманской народности рохинджа. Об этом заявил во вторник на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Власти Мьянмы должны прекратить военные операции и обеспечить беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи населению, - сказал он. - Им также следует обратить внимание на недовольство (народности - прим. ТАСС) рохинджа, статус которой слишком долго оставался неопределенным".

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседнем Бангладеш, по последним данным ООН, уже приняли 421 тысячу беженцев рохинджа.

Как сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, более 170 тыс. жителей Мьянмы лишены доступа к здравоохранению, а 300 тыс., половина из которых дети младше пяти лет, нуждаются в продовольствии.