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Макрон: Франция продолжает диалог с США, несмотря на разногласия по климату

Международная панорама
19 сентября, 17:39 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Президент Франции выразил убеждение, что в конце концов Дональд Трамп поймет, что в его интересах, в интересах американцев быть частью Парижского соглашения

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что продолжает вести диалог с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на его решение выйти из Парижского соглашения по климату.

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Во время брифинга на полях Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что "сожалеет об американском решении" выйти из соглашения. "Но я продолжаю диалог с президентом Трампом, потому что я убежден, что в конце концов он поймет, что в его интересах, в интересах американцев быть частью Парижского соглашения", - сказал Макрон.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

В начале июня Трамп объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. По его словам, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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