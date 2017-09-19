Макрон: Франция продолжает диалог с США, несмотря на разногласия по климату

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что продолжает вести диалог с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на его решение выйти из Парижского соглашения по климату.

Во время брифинга на полях Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что "сожалеет об американском решении" выйти из соглашения. "Но я продолжаю диалог с президентом Трампом, потому что я убежден, что в конце концов он поймет, что в его интересах, в интересах американцев быть частью Парижского соглашения", - сказал Макрон.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

В начале июня Трамп объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. По его словам, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.