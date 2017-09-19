Трамп: мировое сообщество должно отвергнуть угрозы суверенитету, в том числе на Украине

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Международному сообществу следует бороться с угрозами национальному суверенитету. С таким заявлением выступил во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп. При этом он выразил мнение, что такие угрозы суверенитету проявляются в настоящее время как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету - от Украины до Южно-Китайского моря", - сказал глава американской администрации.