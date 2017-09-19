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Нетаньяху приветствовал речь Трампа в ООН, назвав ее "смелой и решительной"

Международная панорама
19 сентября, 19:55 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 19, сентября. /ТАСС

По словам премьер-министра Израиля, президент США "рассказал правду об опасностях, угрожающих миру, и призвал решительно им противостоять, чтобы обеспечить будущее человечества"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал высказывания, сделанные во вторник президентом США Дональдом Трампом в ходе общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"За более чем 30 лет моего знакомства с ООН я не слышал более смелой и решительной речи", - сказал глава правительства еврейского государства. По его словам, Трамп "рассказал правду об опасностях, угрожающих миру, и призвал решительно им противостоять, чтобы обеспечить будущее человечества". Высказывания Нетаньяху распространила здесь во вторник канцелярия израильского премьера.

Трамп во вторник с трибуны ООН, в частности, вновь подверг критике соглашение о ядерной программе Ирана и назвал его "позором для Соединенных Штатов" и "одной из худших и самой односторонней" из всех сделок, в которых участвовали США. При этом он назвал Исламскую Республику "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Он также призвал остальные страны потребовать от Ирана прекратить нынешнюю политику, напомнив о необходимости освободить всех удерживаемых в ИРИ иностранцев.

Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что считает соглашение по ядерной программе Ирана "плохой сделкой" и требовал отмены договоренности или кардинального изменения положений документа.

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