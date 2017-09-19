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Глава МИД Венгрии: санкции ЕС против России могут долго оставаться в силе

Международная панорама
19 сентября, 19:45 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

По словам Петера Сийярто, "реальных подвижек и изменений" в обсуждении возможности снятия рестрикций пока не наблюдается

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ООН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Санкции, введенные Евросоюзом против России из-за ситуации на Украине, могут оставаться в силе еще долгое время, и изменений в подходе ЕС к этому вопросу нет. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС накануне встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Интервью

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии: ЕС ждет "великая битва" из-за миграции и беженцев

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Собеседник агентства допустил сценарий, при котором в случае продолжения конфликта на востоке Украины санкции с России не будут сняты, и таким странам, как Венгрия придется с этим жить. "Мы должны быть готовы к этому, потому что я считаю, что это реально", - сказал министр.

По его словам, "реальных подвижек и изменений" в обсуждении возможности снятия рестрикций пока не наблюдается. "Продление (санкций - прим. ТАСС) всегда происходит автоматически, чему мы не очень рады, так как считаем, что нам нужно провести очень серьезный разговор на тему последствий (санкций - прим. ТАСС), и решения на этот счет должны приниматься на самом высоком уровне, чего, определенно, не происходит", - отметил Сийярто.

14 сентября Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан и компаний России. Политическое решение о продлении действия черного списка было принято еще 6 сентября послами 28 стран ЕС. Евросоюз начал вводить санкции против России в связи с событиями на Украине с марта 2014 года.

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