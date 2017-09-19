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WSJ: юрисконсульт президента США назвал досье на Трампа стряпней, полной лжи и слухов

Международная панорама
19 сентября, 21:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС

Майкл Коэн снова опроверг изложенные в документе утверждения о его поездке в Чехию якобы для встречи с представителями РФ и обсуждения деталей оплаты услуг хакеров во время предвыборной кампании в США

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Нынешний юрисконсульт президента США Майкл Коэн считает, что так называемое досье на Дональда Трампа нанесло урон его (Коэна) репутации, хотя содержит откровенно сфабрикованные сведения. Эта позиция изложена в заявлении юрисконсульта, которое было подготовлено по случаю его явки во вторник для дачи показаний в комитете по разведке Сената Конгресса. Заявление приводит газета The Wall Street Journal.

"С моей точки зрения, нанятый шпион не обнаружил никаких фактов, поэтому он состряпал плохо сформулированный и полностью сфабрикованный доклад, полный лжи и слухов", - указал в заявлении Коэн. По его оценке, "досье" "кишит вымыслом и намеренно непристойными обвинениями", а также, как результат, "нанесло урон репутации" юрисконсульта.

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Коэн в очередной раз категорически опроверг изложенные в данном документе утверждения о его поездке в Чехию в августе прошлого года якобы для встречи с представителями России и обсуждения деталей оплаты услуг хакеров во время предвыборной кампании в США. Юрисконсульт заявляет, что никогда в жизни не ездил в Чехию и что у него есть алиби. На момент описываемых в досье событий он находился в Лос-Анджелесе с сыном и готов представить доказательства этого. The Wall Street Journal говорит, что ФБР действительно не отыскало доказательств поездки юрисконсульта в Прагу летом 2016 года.

Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила базирующаяся в Вашингтоне компания Fusion GPS, возглавляемая Гленом Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания.

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Президентские выборы в США Разногласия РФ и США в киберпространстве
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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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