Минобороны Украины и Польши усилят взаимодействие из-за учений "Запад-2017"

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН договорились об усилении взаимодействия оборонных ведомств двух стран на фоне российско-белорусских учений "Запад-2017". Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
"Украина и Польша обеспокоены российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017" и усилят взаимодействие между оборонными ведомствами двух стран. Об этом, в частности, шла речь на переговорах президентов", - написал он на странице в Facebook.
Кроме этого, стороны детально обсудили ситуацию в Донбассе, особенно предложение развернуть охранную миссию ООН, сообщили в канцелярии Дуды. В частности, президенты двух стран "признали, что эта инициатива требует тщательного рассмотрения, а также что ее мандат должен быть принят украинской стороной".
Дуда и Порошенко также говорили о двустороннем сотрудничестве в контексте строительства газопровода "Северный поток - 2" и других вопросах.