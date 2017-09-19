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Минобороны Украины и Польши усилят взаимодействие из-за учений "Запад-2017"

Международная панорама
19 сентября, 22:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, сентября. /ТАСС

Кроме этого, стороны детально обсудили ситуацию в Донбассе, особенно предложение развернуть охранную миссию ООН

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН договорились об усилении взаимодействия оборонных ведомств двух стран на фоне российско-белорусских учений "Запад-2017". Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

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"Украина и Польша обеспокоены российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017" и усилят взаимодействие между оборонными ведомствами двух стран. Об этом, в частности, шла речь на переговорах президентов", - написал он на странице в Facebook.

Кроме этого, стороны детально обсудили ситуацию в Донбассе, особенно предложение развернуть охранную миссию ООН, сообщили в канцелярии Дуды. В частности, президенты двух стран "признали, что эта инициатива требует тщательного рассмотрения, а также что ее мандат должен быть принят украинской стороной".

Дуда и Порошенко также говорили о двустороннем сотрудничестве в контексте строительства газопровода "Северный поток - 2" и других вопросах.

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