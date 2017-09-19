Минобороны Польши: на учениях "Запад-2017" Россия отработает применение ядерного оружия

ВАРШАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич утверждает, что российская сторона намерена отработать в ходе учений "Запад-2017" использование ядерного оружия. Об этом он заявил во вторник в эфире Польского телевидения.

По словам польского министра, официально распространяемая информация об учениях "вводит в заблуждение". "Эти маневры начались месяц назад и не закончатся завтра. Они будут продолжаться на этот раз с использованием ядерного оружия, отработкой использования ядерного оружия, что россияне делают, не вписывая в программу учений", - заявил он.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдают представители 7 государств, в том числе входящих в состав НАТО.

В Минобороны РФ постоянно подчеркивают, что учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, а сообщения о "российской угрозе" в связи с этими маневрами не имеют ничего общего с реальностью. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, крупнейшие мировые СМИ (и вслед за ними политики) необоснованно "будоражат общественное мнение", распространяя мифы о "российской угрозе". Как отмечал ранее замминистра, "ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как России, так и Белоруссии".