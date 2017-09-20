Министр обороны Австрии заявил о возникновении на Балканах новых миграционных маршрутов

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. На Балканах возникают новые миграционные маршруты. Об этом заявил министр обороны и спорта Австрии Ханс Петер Доскоцил в интервью немецкой газете Die Welt.

"По нашим данным, в последнее время на Балканах начали возникать новые маршруты", - сказал он, отметив, что это произошло после того, как Венгрия и Македония "значительно усилили меры по охране внешних границ ЕС". "Мы наблюдаем за тем, что многие беженцы пытаются попасть на север Европы через Словакию. Они выбирают путь через Румынию или Болгарию", - указал министр.

Доскоцил считает необходимым создать в таких африканских странах, как Мали или Нигер, центры, в которых будут рассматриваться заявки на предоставление убежища в европейских странах. Охранять такие центры, по его словам, могли бы военные государств-членов ЕС по согласованию с ООН.

"Тех, кого застигнут при попытке отправиться в Европу через Средиземное море, следует направлять обратно в эти центры", - подчеркнул Доскоцил.

Министр напомнил, что в 2017 году в Австрию уже прибыли почти 20 тыс. новых мигрантов, из них более 12 тыс. подали ходатайства на предоставление убежища в стране. "Мы исходим из того, что около 8 тыс. человек, которые подали прошения в этом году в Австрии, прибыли через Балканы", - отметил он.