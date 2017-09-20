Тиллерсон убежден, что ситуация с дипмиссиями РФ и США стабилизировалась

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон убежден, что ситуация вокруг дипломатических миссий России и США на данный момент стабилизировался. Такое мнение он выразил во вторник в интервью телеканалу Fox News.
"Мы нашли много точек соприкосновения с российской стороной на разных уровнях. Нам пришлось разобраться с некоторыми разногласиями, в том числе с посольствами. Думаю, сейчас этот вопрос стабилизировался", - сказал он.
2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, которое Москва арендует. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценила захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала власти США немедленно вернуть эти объекты. 5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности.
Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет к полному паритету условия, в которых работают российские загранучреждения в США и американские в России. Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что уравнивание условий работы сотрудников российских и американских диппредставительств "не должно стать предметом для очередного всплеска эмоций". Он сообщил, что речь идет об исчезновении у американских дипломатов "дополнительных бонусов или преференций, которыми они пользовались определенное время".