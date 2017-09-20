Трамп заявил, что принял решение по ядерной сделке с Ираном

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ТАСС, 20 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Ираном, но не уточнил, какое именно. "Я решил", - ответил на соответствующий вопрос журналистов Трамп, слова которого в среду приводит агентство Reuters.
Иран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.
В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. Во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, заявив, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".