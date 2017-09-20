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Председатель ОБСЕ надеется, что охранная миссия ООН будет введена на Украину

Международная панорама
20 сентября, 18:53 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

По словам Себастьяна Курца, особое внимание за время пребывания на Генассамблее ООН он уделил теме конфликта на Украине и вопросам безопасности и борьбы с терроризмом

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Председательство Австрии в ОБСЕ надеется, что Украина и Россия согласуют свои позиции, и охранная миссия ООН будет введена в Донбасс для защиты наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил в среду действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, подводя итоги своего визита на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, "особое внимание за время пребывания на Генеральной Ассамблее ООН в связи с председательством [Австрии] в ОБСЕ я уделил теме конфликта на Украине и вопросам безопасности и борьбы с терроризмом".

"Что касается Украины, наша цель - это не только усиление миссии наблюдателей, что позволит лучше контролировать режим прекращения огня, но и миротворческая миссия ООН, которая улучшит ситуацию с безопасностью наблюдателей. Этот вопрос сейчас обсуждается, надо еще добиться сближения позиций Украины и России, а также других участников, но к концу дня я надеюсь, что эта миссия сможет стать реальностью", - отметил Курц.

Президент РФ Владимир Путин выступил 5 сентября с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии ООН возможно и не только на линии соприкосновения.

Как сказали ТАСС в австрийском председательстве, ОБСЕ приветствует инициативы по урегулированию украинского кризиса и считает крайне важным обеспечить безопасность наблюдателей на Украине, но сначала решение о миссии ООН должно быть согласовано с Советом Безопасности ООН.

Наблюдатели ОБСЕ регулярно подвергаться опасности в Донбассе. Руководство ОБСЕ неоднократно призывало стороны конфликта на Украине прекратить запугивать наблюдателей и способствовать их безопасности путем разминирования территорий. Однако это не увенчалось успехом и в итоге закончилось в апреле гибелью одного наблюдателя при подрыве автомобиля организации на мине. Даже после этой трагедии опасные инциденты с участием наблюдателей и угрозы не сократились, а ситуация с безопасностью была и продолжает быть напряженной и очень сложной.

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Темы
Кризис на Украине Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Курц, Себастьян Путин, Владимир Владимирович
Страны
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